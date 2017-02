Nétanyahou est arrivé mercredi matin à Sydney pour la première visite d’un PM israélien en Australie

Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull, qui a accueilli Nétanyahou et son épouse Sara sur les pelouses luxuriantes de la maison de l’Amirauté à Sydney, résidence du gouverneur général de l’Australie, a qualifié Israël de « miracle » et de pays « envié par le monde ».

Après sa visite de deux jours à Singapour, le couple Nétanyahou a atterri mercredi à Sydney, pour ce qui constitue la première visite officielle d’un chef de gouvernement de l’Etat hébreu en Australie.

Les deux dirigeants ont ensuite donné une conférence de presse commune après une première rencontre d’une heure et demie, avant de présider un événement auquel près de 400 hommes d’affaires israéliens et australiens étaient conviés.

Lors de la conférence de presse, Turnbull a rappelé le soutien de l’Australie à une solution à deux États, mais précisé qu’elle devait être l’aboutissement de négociations directes. De son côté, Nétanyahou a déclaré qu’Israël ne pouvait pas mettre sa sécurité en danger, et que le premier devoir de tout Premier ministre était la sécurité de son peuple.

