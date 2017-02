Etats-Unis: Deux musulmans récoltent des fonds pour un cimetière juif vandalisé, leur campagne cartonne

La campagne, soutenue par J.K. Rowling, connaît un succès fulgurant…

« Il n’y a pas de place pour ce type de haine, de profanation et de violence en Amérique », écrivent Linda Sarsour et Tarek El-Messidi. Ces deux musulmans américains ont lancé une campagne en ligne pour aider un cimetière juif vandalisé et « envoyer un message d’unité des communautés juive et musulmane », qui a reçu le soutien inattendu de J.K. Rowling.

Au cours du week-end, environ 180 tombes du cimetière juif de Saint Louis (Missouri) ont été vandalisées, et la police, qui a indiqué mercredi poursuivre son enquête, n’a identifié pour l’heure aucun suspect. Les autorités ont souligné n’avoir aucune indication sur un éventuel acte antisémite, mais cette profanation est intervenue alors que plusieurs centres juifs à travers les Etats-Unis ont été la cible de fausses alertes à la bombe ces derniers jours.

