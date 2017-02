Israël: 4 nouveaux juges nommés à la Cour suprême

La nomination des nouveaux juges est perçue comme une victoire pour la droite religieuse

Le comité israélien de sélection judiciaire a élu mercredi soir quatre nouveaux juges qui siégeront à la Cour suprême.

Yosef Elron, George Karra, Yael Vilner et David Mintz ont tous été choisis après avoir auditionné devant la ministre de la Justice Ayelet Shaked. Ils voués à remplacer graduellement ceux qui partiront à la retraite dans les prochains mois.

La sélection de ces quatre juges est perçue comme une victoire pour l’aile conservatrice et le parti nationaliste-religieux Habaiyt Hayehudi (Foyer juif), dont Shaked est une des dirigeantes, trois de ces nouveaux venus étant présentés comme très conservateurs.

La sélection a eu lieu après de longues disputes liées à l’opposition de certains membres du comité et des juges à la nomination Yosef Elron du tribunal de Haïfa

