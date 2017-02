Israël refusera des visas à l’ONG Human Rights Watch accusée de partialité

L’Etat hébreu accuse l’ONG d’avoir «constamment montré qu’elle était une organisation fondamentalement partiale».

Israël n’accordera plus de visa de travail aux membres étrangers de Human Rights Watch (HRW) qu’il accuse de partialité, a indiqué vendredi l’ONG en jugeant la mesure «choquante».

Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé à l’Agence France Presse cette décision. HRW, qui a établi de nombreux rapports critiques sur l’occupation israélienne des territoires palestiniens, a demandé il y a plusieurs mois un visa pour le nouveau directeur de son bureau chargé d’Israël et de l’autorité palestinienne, Omar Shakir, un citoyen américain.

Le 20 février, les autorités israéliennes ont répondu que cette demande avait été rejetée car, selon elles, HRW «n’est pas vraiment une organisation de défense des droits de l’Homme», a précisé HRW, basée à New York, dans un communiqué.



Note de la redaction d’Isranews:

Les sources de financement de l’Human Rights Watch (HRW) sont douteuses.(source: Wikipedia):

George Soros, Arabie Saoudite

L’indépendance de HRW est contestée dans certains milieux politiques et journalistiques. Ainsi, la revue de l’essayiste et polémiste américain Lyndon LaRouche, Executive Intelligence Review, qualifie l’ONG de « boîte financée par Soros » (Soros-funded outfit)21, George Soros étant un milliardaire américain. Le journaliste néerlandais Paul Treanor affirme que HRW est « une entreprise conjointe de George Soros et du ministère américain des affaires étrangères »22. L’organisation elle-même annonçait en 2010 avoir reçu 100 millions de dollars de George Soros via l’Open Society Institute23 (à raison de 10 millions de dollars par an sur 10 ans). Cette aide lui aurait notamment permis d’agir dans le cas de la crise ivoirienne de 2010-2011.

HRW a également été accusée de diffuser des données faussées sur la situation des droits humains au Rwanda, en Érythrée et en Éthiopie

L’ONG a été accusée d’avoir été influencée par la politique étrangère des États-Unis, en particulier vis-à-vis de l’Amérique latine

Dans le conflit israëlo-palestinien, HRW a été accusée de reportages déséquilibrés en défaveur d’Israël selon notamment Jonathan Cook. Ainsi, quand Human Rights Watch traite des opérations militaires israéliennes contre le Hezbollah au sud du Liban en 2006, le directeur national de la Anti-Defamation League, Abraham Foxman (en), critique l’« immoralité » de Human Rights Watch. Alan Dershowitz, professeur de droit, écrit dans The Jerusalem Post : « Quand il s’agit d’Israël et de ses ennemis, HRW manipule les faits, triche sur les interviews et met en avant des conclusions prédéterminées qui sont dictées plus par l’idéologie que par les faits ».

Le bureau du Premier ministre israélien a également dénoncé Human Rights Watch après son rapport concernant l’opération Plomb Durci, déclarant que « les rapports de ces organisations sont une tentative pour porter atteinte au droit légitime d’Israël à se défendre », et a souligné que l’ONG levait des fonds auprès des Séoudiens.

