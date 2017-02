Gisement de gaz Leviathan (Israël) : étape historique pour son financement

Les quatre compagnies partenaires dans l’exploitation du gisement de gaz Leviathan ont annoncé à la bourse qu’elles ont pris la décision définitive d’investir pour le développement du site.

La première étape s’étalera sur trois ans avec un investissement de près de quatre milliards de dollars.

Les travaux concerneront essentiellement les forages sous-marins et l’installation des systèmes de canalisation. Ces compagnies estiment qu’elles pourront exploiter le gaz d’ici 2019.

Les quatre partenaires sont Noble Energy, Leviathan, Delek Kidouh’im et Avner Oil Exploration. Le ministre des Infrastructures nationales, de l’Energie et de l’Eau, Youval Steinitz, s’est félicité de cette bonne nouvelle. Le gisement Leviathan est situé 130 km des côtes israéliennes.

Lire l’article complet sur http://www.israelvalley.com