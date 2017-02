Le Premier ministre indien Narendra Modi approuve un accord de 9,4 milliards de NIS pour des missiles

Tandis que la coopération de défense entre Israël et l’Inde se développe, le système Barak 8 devrait être déployé par l’Inde en 2023

Le Premier ministre indien Narendra Modi a approuvé mercredi un achat pour 9,4 milliards de shekels d’un système de missiles anti-aérien développé par Israël pour l’armée indienne.

La commission pour la Sécurité indienne du Cabinet de la sécurité a approuvé l’achat de 40 unités du système de missiles de défense sol-air à moyenne portée (MR-SAM), connu en Israël comme le Barak 8, a annoncé le journal Mail Today, citant des sources gouvernementales à New Delhi.

Le système est en train d’être développé avec la collaboration des Industries Aéronautiques d’Israël et de l’Organisation de Recherche et Développement pour la Défense, la principale agence de recherche et de développement militaire de l’Inde.

Selon l’article du Mail Today, « le système peut abattre des avions ennemis, des drones, des avions de surveillance et des avions AWACS à une portée de 50 à 70 km dans le ciel et aider le pays à combler les lacunes dans sa défense aérienne ».

