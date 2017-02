Ahmad Jibril appelle l’Iran à “une guerre totale” contre Israël et la Jordanie

Le dirigeant du commandement général du FPLP appelle à une campagne de libération “sur le Golan, en Galilée, de Rosh Hanikra à Aqaba”

Le dirigeant d’un groupe terroriste palestinien au Liban a déclaré qu’il voudrait voir les soldats iraniens prendre part à une « guerre totale » pour libérer l’autorité palestinienne, et que la future conquête de l’autorité palestinienne devrait inclure une invasion d’Israël et la Jordanie.

Ahmad Jibril, qui dirige le commandement général du Front populaire de libération de l’autorité palestinienne (FPLP) a déclaré le 17 février à la chaîne de télévision du Hezbollah Al-Mayadeen que son groupe terroriste voulait « voir les combattants révolutionnaires [iraniens] en Galilée. » Ses propos ont été traduits vendredi par l’Institut de recherche sur les médias du Moyen Orient (MEMRI).

Jibril a parlé de la création d’un « axe de résistance » contre Israël, qui comprendrait, la Syrie, l’Irak, l’Iran et le Hezbollah, tous dédiés à « la libération de l’autorité palestinienne, de la Méditerranée au Jourdain ».

