Le plus vieux député britannique, Juif et férocement anti-Israël, est mort à 86 ans

LONDRES – Gerald Kaufman, député le plus âgé du Royaume-Uni et élu depuis des années au Labour, est mort dimanche à l’âge de 86 ans, a annoncé sa famille.

Kaufman est mort après plusieurs mois de combat contre une maladie, qui n’a pas été précisée.

Fils d’immigrés juifs polonais, né au Royaume-Uni, Kaufman était l’un des politiciens juifs les plus célèbres du pays. Il était également un fervent détracteur d’Israël, demandant des sanctions contre l’Etat juif pour ses politiques à l’égard des Palestiniens, et comparant les soldats israéliens aux nazis.

Ed Miliband, ancien dirigeant du parti qui est lui aussi juif, a déclaré que Kaufman était un « serviteur exceptionnel du mouvement travailliste » dont les « principes, les valeurs et l’amitié nous manqueront profondément », a indiqué le Daily Mail.

Kaufman a pendant des années été l’un des politiciens britanniques qui a le plus critiqué Israël.

