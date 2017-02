L’ADL offre 10 000 $ pour retrouver les vandales du cimetière de Philadelphie

Plus de 100 pierres tombales ont été renversées au cimetière du mont Carmel, une semaine après une profanation similaire dans le Missouri

Une importante association juive offre 10 000 dollars de récompense pour toute information pouvant mener à l’arrestation et à l’inculpation des vandales qui ont profané dimanche le cimetière juif de Philadelphie.

« Nous sommes horrifiés par la profanation du cimetière du mont Carmel », a déclaré lundi dans un communiqué Nancy K. Baron-Baer, directrice régionale de l’Anti-Defamation League (ADL).

« Cet acte est lâche et inadmissible, et d’autant plus méprisable qu’il vient peu après un vandalisme similaire dans un autre cimetière juif à St. Louis la semaine dernière. Nous appelons quiconque ayant des informations sur ce crime à le signaler immédiatement à la police de Philadelphie au 215-686-TIPS. »

Lire l’article complet sur The Times of Israël