La pièce d’Olivier Sauton déprogrammée par le théâtre de la Bruyère

Suite à la révélation de ses messages antisémites sur Twittter, et de sa collaboration artistique avec Dieudonné, Alain Soral, et Robert Faurisson, sa pièce « Luchini et moi » ne figurera plus au programme du théâtre

Le Théâtre La Bruyère a décidé mercredi de retirer de l’affiche le spectacle « Fabrice Luchini et moi » d’Olivier Sauton « atterré par la révélation des tweets » antisémites publiés en 2012 et 2013 par l’artiste, selon un communiqué.

« Atterré par la révélation des tweets publiés par Monsieur Olivier Sauton, incompatibles avec les valeurs qui sont les siennes, le Théâtre La Bruyère a décidé de mettre un terme, à effet immédiat, à la représentation du spectacle ‘Fabrice Luchini et moi’, mis en scène par celui-ci », indique le théâtre.

« Toutes les représentations prévues à compter du mercredi 1er mars 2017 sont donc annulées », ajoute-t-il. Les personnes ayant déjà réservé des places sont invitées à se faire rembourser.

