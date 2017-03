Israël : Un mini drone « pollen », une ide´e au miel

Les E´tudiants de l’e´cole ORT Ironi Daled de Moan, ont peut-e^tre trouve´ un moyen de contourner le danger que repre´sente la diminution des populations d’abeilles dans le monde.

Dans le cadre d’un projet de cours d’inge´nierie scientifique, les e´le`ves ont de´veloppe´ un dispositif de pollinisation autonome. La came´ra du mini drone identifie les fleurs approprie´es, les approche et les brosse avec du pollen.

Beaucoup de plantes de´pendent des abeilles et d’autres insectes comme pollinisateurs pour se reproduire. Les populations d’abeilles aux E´tats-Unis, au Bre´sil, en Ame´rique centrale, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne et au Portugal ont connu une baisse de 70 a` 90% ces dernie`res anne´es, affectant un tiers de la production agricole mondiale.

Les experts ont intitule´ le phe´nome`ne, dans lequel la majorite´ des abeilles ouvrie`res dans une colonie de disparai^tre, trouble de l’effondrement des implantations, mais ne sont pas encore d’accord sur sa cause. Parmi les the´ories sont le re´chauffement climatique, le rayonnement e´lectromagne´tique des syste`mes de te´le´phone cellulaire, les agents pathoge`nes, les acariens, les facteurs ge´ne´tiques, la malnutrition, les pesticides, la perte de l’habitat et les pratiques apicoles.

