Réalité augmentée : plus de 1000 ingénieurs Apple en Israël

Une étude menée par UBS indique que plus de 1000 ingénieurs Apple localisés en Israël travaillent actuellement sur un projet de réalité augmentée. Ce projet pourrait être dévoilé en même temps que l’iPhone 8.

On ignore pour l’instant la nature du projet de réalité augmentée d’Apple. En tous les cas, le fait que plus de 1000 ingénieurs travaillent actuellement sur ce projet laisse présager une invention révolutionnaire.

