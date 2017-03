Developpé au Technion (Israël). NanoPack, l’emballage alimentaire de demain

L’UE accorde 7,7 millions d’euros au projet NanoPack pour introduire des emballages antimicrobiens base´s sur la nanotechnologie afin d’ame´liorer la se´curite´ sanitaire des aliments et re´duire les de´chets

NanoPack vise a` de´velopper et a` de´montrer des solutions d’emballage antimicrobiennes ultramodernes pour les denre´es pe´rissables a` base de nanomate´riaux naturels qui permettront d’e´viter les e´pide´mies de maladies d’origine alimentaire et de re´duire les de´chets alimentaires cause´s par une de´te´rioration pre´coce.

L’Union europe´enne a octroye´ au consortium international NanoPack 7,7 millions d’euros pour de´velopper et de´montrer une solution pour prolonger la dure´e de vie des aliments en utilisant de nouvelles surfaces antimicrobiennes.

Ce projet de trois ans vise a` de´montrer, a` valider et a` tester des produits d’emballage alimentaire a` surface antimicrobienne a` base de mate´riaux naturels. NanoPack abordera les questions scientifiques, technologiques, e´conomiques et de se´curite´.

NanoPack, dirige´ par le Technion – Israël Institute of Technology, est finance´ dans le cadre de HORIZON 2020, le programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation.

«NanoPack cherchera une solution pour prolonger la dure´e de vie des aliments en utilisant de nouvelles surfaces antimicrobiennes intelligentes, applique´es dans les produits d’emballage alimentaire actif», a de´clare´ le Dr Ester Segal, coordinateur de NanoPack et professeur agre´ge´ au Technion.

