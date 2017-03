L’armée a neutralisé un tunnel du Hamas près de Gaza

Les outils de forage de l’armée israélienne ont été utilisés dans une commune limitrophe de Gaza où un tunnel du Hamas aurait pu se trouver

L’armée israélienne s’est discrètement occupée ces derniers mois des tunnels du Hamas, a annoncé mardi la Deuxième chaîne.

Selon le rapport, en décembre, les responsables de la sécurité ont discrètement contacté les habitats d’une commune israélienne dont le nom n’a pas été donné mais qui se situe à la frontière de la bande de Gaza, et leur ont indiqué que les outils de forage de l’armée israélienne pourraient bientôt être utilisés dans la commune, en raison d’indications de l’existence d’un tunnel sous la localité.

L’armée israélienne a apparemment traité le sujet, et après quelques temps, les responsables de la sécurité sont revenus voir les habitants et leur ont dit que la menace avait été neutralisée.

