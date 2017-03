Un détecteur de faux profils inventé en Israël. La meilleure start-up de Tsahal en 2017

La mission : 24 heures pour développer un programme. Impossible ? Pas pour les soldats qui participent à la plus grande compétition de programmation de la Division C5i (Commandement, Contrôle, Communications, Ordinateurs – “Computers” en anglais – et Intelligence)

“Dans le monde entier, le secteur civil développe de nouvelles technologies et Tsahal s’efforce de suivre et de développer des technologies qui s’en inspirent, tout en sachant que la prochaine bataille aura lieu dans le cybermonde,” a dit le lieutenant-colonel Nurit, chef de la branche technologique de la Division Lotem TI qui est responsable des innovations du traitement de l’information au sein de Tsahal.

Cette année, le Hackathon s’est concentré sur le « chatbot » (en français : un robot qui chatte), un programme qui permet à un humain d’avoir une conversation avec un ordinateur. Ce dernier apprend le comportement humain pour formuler des réponses pertinentes. Vêtus de leurs vêtements civils pour mieux s’imprégner de l’ambiance start-up, les soldats ont inventé des robots issus de leur débordante imagination.

Lire l’article complet sur http://www.israelvalley.com