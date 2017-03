Défections en série dans l’équipe de Fillon

François Fillon repart en campagne dans le Gard avant un rassemblement dimanche au Trocadéro à Paris.

Nouveau réveil difficile chez Les Républicains. François Fillon a choisi mercredi de se maintenir dans la course à l’Elysée malgré sa possible mise en examen, une décision qui alimente la division à droite et a entraîné de nombreuses défections.

François Fillon veut tenter une nouvelle fois de se relancer et remobiliser à droite, avec un déplacement à Nîmes ce jeudi avant un « rassemblement de soutien » dimanche au Trocadéro, à Paris.

Lire l’article complet sur L’Obs