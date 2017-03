Israël vend une arme contre les drones de l’Etat islamique aux USA

Les drones de l’Ei sans être spécialement dangereux constituent tout de même une menace

Les Etats-Unis ont acquis une technologie israélienne permettant de neutraliser les petits drones, comme ceux utilisés par l’Etat islamique (EI), même si à ce jour, on ignore encore laquelle exactement, explique le site Defense One.

« Elta North america Inc, une antenne de Israëli Aerospace Industries (IAE), a remporté un contrat auprès de l’armée de l’air américaine d’un montant de 15.6 millions de dollars pour un « système aériens contre les (équipements) sans équipage ».

Au nombre de 28, ils devraient être livrés à l’armée américaine le 28 juillet.

