Israël est en train de fabriquer des robots pour éliminer le Hezbollah et le Hamas

Israël est en train de concevoir des robots qui combattront le Hezbollah et le Hamas en cas de guerre

Le gouvernement israélien est en train de concevoir des robots pour éliminer les terroristes du Hamas et du Hezbollah. L’information provient du média israélien Ynetnews qui cite les propos d’Ayoub Kara, ministre sans portefeuille. Cette même information a été plus tard confirmée par Jerusalem Post.

Ayoub Kara en a informé les médias israéliens ce samedi alors qu’il prenait part à un événement culturel. « Après ce qui s’est passé au Liban et à Gaza, je ne veux pas envoyer des troupes », dira-t-il. Et d’ajouter : « il y a des surprises technologiques qui arriveront. Parmi ces surprises, je pourrai envoyer un robot à Gaza qui combattra tous les chefs du Hamas. Il les identifiera de loin et les combattra ».

Face à l’incompréhension du journaliste qui a trouvé l’idée complètement surréaliste, Ayoub Kara ajoute : « ne me demande pas d’où je tiens mes informations. Je parle d’un robot qui va opérer au-delà des frontières et qui localisera les gens à longue distance à travers des cibles radars. Il ne peut pas être détruit. Il ne peut que détruire ».

A la question du journaliste de savoir ce qui arrivera au robot si l’ennemi lui tire dessus, Ayoub Kara répond : « le robot ne sera pas détruit car il est fabriqué à partir d’un matériel spécial. Il peut entrer dans des tunnels et poursuivre ces rats et les éliminer. Il ne reviendra pas sans les avoir éliminés ».

Le journaliste est surpris et lui demande : « s’agit-il là de la science-fiction ? ». Une question à laquelle Ayoub Kara répondra : « si on avait posé des questions sur les drones il y a sept ans, aurions-nous cru que cela allait être possible ? ». Pour Ayoub Kara, il n’y a rien de nouveau dans ce projet.

