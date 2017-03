L’armée frappe 2 postes d’observation du Hamas à Gaza

Après des coups de feu tirés contre des soldats, l’armée a répliqué avec des tirs d’avions et de tanks ; Liberman affirme que “nous n’avons pas à danser au rythme du Hamas”

Les médias palestiniens ont indiqué jeudi que l’armée israélienne avait tiré deux obus contre un poste de surveillance du Hamas près de la ville gazaouie de Beit Lahiya, dans le nord de la bande de Gaza.

L’armée israélienne a précisé qu’elle avait visé deux positions, et non une, et que les tirs comprenaient des obus et des frappes aériennes.

Ces frappes sont vues par les deux parties comme une réponse aux tirs essuyés par une patrouille israélienne déployée du côté israélien de la barrière de sécurité de Gaza, qui ont eu lieu peu de temps auparavant, la troisième attaque en quatre jours.

Lire l’article complet sur The Times of Israël