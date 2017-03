«Sale type!»: Trump accuse Obama de l’avoir mis sur écoute

Donald Trump s’est lâché sur Barack Obama ce samedi via Twitter en le comparant à Nixon et scandale du Watergate et en l’accusant d’écoutes téléphoniques durant la campagne présidentielle.

Dans un Tweet posté ce samedi, le président des USA Donald Trump a formellement accusé son prédécesseur, Barack Obama, de l’avoir mis sur écoute durant la campagne électorale.

«Comme c’est petit de la part du Président Obama d’avoir mis mon téléphone sur écoute durant le très sacré processus des élections. C’est Nixon/Watergate. Sale (ou malade) type!»

Le président Donald Trump a accusé samedi son prédécesseur Barack Obama de l’avoir mis sur écoute avant l’élection présidentielle du 8 novembre, une annonce qui a provoqué une déflagration aux Etats-Unis.

M. Trump a lancé cette accusation dans une série de tweets, sans donner de détails ni de preuves. Il a reproché à l’ex-président d’être une « personne malfaisante (ou malade) ».

