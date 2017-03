Le président turc M.Erdogan avait assimilé dimanche à des « pratiques nazies » l’annulation de meetings de ses soutiens en Allemagne.

Nouvelle dissension entre Berlin et Ankara. Les propos du président turc accusant l’Allemagne de « pratiques nazies » après l’interdiction de meetings de soutien sont « absolument inacceptables », a déclaré lundi Peter Altmeier, le chef de la chancellerie fédérale allemande et proche d’Angela Merkel. « Nous allons, en tant que gouvernement fédéral, le faire savoir très clairement » à la Turquie, a-t-il dit à l’antenne de la chaîne publique allemande ARD.

« Si je le veux, je viendrai en Allemagne. » « Il n’y a aucune raison qu’on nous fasse la leçon, des reproches », a ajouté le responsable. Dimanche, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé l’Allemagne d’user de « pratiques nazies » après l’interdiction en fin de semaine dernière par des autorités municipales de meetings électoraux en faveur du oui au référendum du 16 avril sur l’extension des pouvoirs présidentiels turcs. « Si je le veux, je viendrai en Allemagne », a encore clamé le président turc, « si vous m’arrêtez à la porte et ne me laissez pas parler, je mettrai le monde sens dessus dessous ».

