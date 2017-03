Israël, star mondiale de la high-tech à Barcelone

Mobile World Congress de Barcelone, les technologies israéliennes ont été courtisées par le monde entier

« J’ai l’impression d’être en banlieue de Tel Aviv ». Ces mots me sont glissés par le responsable marketing d’une start-up israélienne. Nous sommes au beau milieu du hall 3 du Mobile World Congress de Barcelone. Il est 18h. Visiblement l’heure de faire la fête de ce côté de la Méditerranée. La scène est surréaliste.

Les entreprises présentes se font remarquer par tous les moyens. Des DJ enchaînent les démonstrations musicales à plein volume. Des serveuses espagnoles en simples jeans et t-shirts frappés de logo de sociétés israéliennes déambulent au milieu de la foule compacte avec des plateaux de tapas. La bière coule à flot. On entend parler hébreu tous les deux mètres. Bienvenue dans le monde des hautes technologies.

Mais ne vous fiez pas aux apparences. C’est de business qu’il s’agit avant tout. Le Mobile World Congress est le gigantesque événement à ne pas manquer pour toute l’industrie de la téléphonie mobile. Là où il faut être pour espérer percer un jour sur la scène internationale.

Et le moins que l’on puisse dire est qu’Israël a, dans ce domaine, une très bonne longueur d’avance sur les autres et il le montre fièrement.

