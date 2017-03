Massivit (Israël) vend ses 1ères machines 3D à Metropole (France)

Massivit (Israël) a annoncé qu’il avait vendu ses premières machines à Metropole, le spécialiste français de la régie événementielle, de l’impression numérique et un acteur unique de l’impression 3D grand format.

Massivit 3D est une entreprise israélienne qui propose des solutions d’impression 3D à grande échelle, permettant ainsi de créer plus rapidement et de façon plus rentable des objets de très grande taille. Ses imprimantes Massivit 1800 ont un volume d’impression de 180 × 150 × 120 cm et utilisent la technologie brevetée GDP (Gel Dispensing Printing). Elles sont aujourd’hui destinées à plusieurs marchés comme l’art ou encore la construction : l’imprimante 3D avait été employée pour bâtir le pop-up store Louis Vuitton en Australie.

Massivit 3D a déjà séduit plusieurs acteurs, notamment Stratasys et elle se tourne aujourd’hui vers le marché français. METROPOLE a en effet investi dans l’achat de deux imprimantes Massivit 1800. L’expert dans l’impression numérique grand format et la régie évènementielle espère ainsi répondre à des demandes de créations format XXL et devenir une référence sur le marché de l’affichage publicitaire.

Lire l’article complet sur http://www.israelvalley.com