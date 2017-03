Un terroriste palestinien présumé tué lors d’un échange de tirs en Judée et Samarie

Les soldats ont répliqué après des tirs du suspect, entraînant sa mort et 2 blessés ; un M-16 et un Carlo ont été trouvés chez lui

Un terroriste palestinien présumé a été tué dans la nuit de dimanche à lundi dans un échange de tirs avec les soldats israéliens à Ramallah, en Judée et Samarie, a annoncé l’armée.

Aucun Israélien n’a été blessé.

Les troupes, des soldats israéliens et des policiers de l’unité de contre-terrorisme, ont encerclé la maison où se trouvait le suspect. A leur approche, il a ouvert le feu contre elles, a indiqué l’armée.

Les soldats ont répliqué et tué l’homme.

Deux autres Palestiniens ont été blessés pendant des affrontements contre les troupes après l’échange de tirs, a annoncé l’armée.

L’homme armé était Basel al-Aaraj, 31 ans, originaire de Bethléem. Selon la police, il appartenait à une cellule terroriste qui prévoyait de mener des attaques contre des cibles israéliennes.

