Air India prévoit 3 vols hebdomadaires vers Tel Aviv à partir de mai

Un accord a été conclu entre le PDG d’Air India et le ministre du Tourisme israélien pour faire baisser le prix des billets Tel-Aviv-Delhi

Le ministre du Tourisme israélien Yariv Levin et le PDG d’Air India Ashwani Lohani se sont rencontrés pour conclure un accord. Dès le mois de mai, Air India opèrera des vols directs entre Tel Aviv et New Delhi.

Air India a demandé à l’Autorité aéroportuaire israélienne de lui autoriser la circulation de 3 vols hebdomadaires entre les deux pays.

L’Inde est une destination prisée par les Israéliens, et spécialement par les jeunes qui viennent de terminer leur service militaire.

Mais le nombres d’Indiens qui se rendent en Terre Sainte a également augmenté.

Sur 158 000 passagers entre les deux pays l’an dernier, environ 45 000 étaient des Indiens qui atterrissaient à Tel Aviv.

