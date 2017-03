Afrique du Sud : les médias menacés sous prétexte de «fake news»

Le gouvernement sud-africain veut instaurer un système de contrôle sur les médias en ligne, pour répondre au «défi» des «fausses informations». Les défenseurs de la liberté d’expression s’alarment.

Le concept de «fake news» a le vent en poupe jusqu’à Pretoria. En Afrique du Sud aussi, le terme, employé à tout va depuis la présidentielle américaine, traîne dans son sillage paranoïa et théories du complot. «Les fausses informations sur les médias sociaux représentent un défi», a déclaré dimanche le ministre de la Sécurité de l’Etat, David Mahlobo, lors d’une conférence de presse dans la capitale sud-africaine. Selon lui, les médias, le système judiciaire et des organisations de la société civile sont manipulés par des acteurs étrangers pour déstabiliser le gouvernement. Il avance le fait que les réseaux sociaux peuvent éventuellement permettre à leurs utilisateurs d’endosser de fausses identités et de diffuser des images «photoshopées», fausses ou altérées. Mais le ministre a une solution : mettre en place un système de contrôle de ces médias en ligne. «Même les meilleures démocraties […] ont réglementé dans ce domaine, affirme David Mahlobo, membre de l’ANC, le parti au pouvoir. Nous allons discuter de la manière de procéder», ajoute-t-il, promettant d’inclure la société civile dans le débat.

