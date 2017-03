Afrique du Sud : Comment des Africains ayant connu l’apartheid peuvent-ils reproduire une telle violence ?

La colonisation et ses frontières ont-ils à ce point plus de force sur les Subsahariens que la fibre panafricaine ? À bas les étrangers ! Ce sont des Africains nègres d’Afrique du Sud qui, encore fois, s’adressent ainsi à d’autres Africains nègres.

Ces derniers sont pourchassés, poignardés et brûlés vifs. Leurs corps balafrés de long en large sont traînés dans la poussière devant d’autres nègres médusés et éberlués au vue de ce spectacle macabre. Baluchons sur la tête, des hommes, des enfants et des femmes prennent leurs jambes à leur cou pour échapper à la meute de nègres affamés de sang nègre. Négricide !

Faute de mieux, nommons ainsi ces actes de négation de la vie de nègres par d’autres nègres. Nommons ainsi cette violence suivant laquelle des Africains tuent d’autres Africains, les livrent à la vindicte populaire, les nient comme frères africains et les chassent d’un autre pays africain. Nommons ainsi une négritude morbide, celle qui montre sa face sombre, celle où la raison devient définitivement hellène et fait de l’émotion meurtrière, l’essence nègre par excellence.

Lire l’article complet sur Jeune Afrique