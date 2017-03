Wikileaks : 5 questions pour comprendre les dernières révélations

Le site de Julian Assange a mis en ligne plus de 8.000 documents internes de la CIA décrivant les techniques utilisées par l’agence pour pirater des smartphones et des télévisions connectées.

Près de quatre ans après les révélations d’Edward Snowden sur la NSA, les petits secrets du renseignement américain sont à nouveau étalés sur la place publique. Mardi 7 mars, l’organisation Wikileaks a mis en ligne plusieurs milliers de documents internes détaillant plusieurs dizaines de programmes d’espionnage électronique de la CIA. Baptisée « Vault 7 », cette publication est présentée comme la plus importante fuite de documents confidentiels de l’histoire de l’agence du renseignement extérieur américain. Wikileaks affirme détenir des informations sur plus de 500 programmes au total et promet de les publier dans les prochaines semaines.

La première partie, « Year Zero », compile près de 9.000 fichiers couvrant une période s’étalant de 2013 à 2016. Elle met à nu les capacités d’espionnage de la CIA et le recours à des pratiques particulièrement intrusives. Selon ces documents, la CIA aurait employé de nombreux ingénieurs et hackers pour élaborer des milliers de logiciels malveillants et développer un arsenal technologique capable aussi bien de transformer des télévisions et voitures connectés en mouchards, d’espionner des iPhone et des smartphones Android ou encore de contourner des antivirus commerciaux.

