Israël arrête un Palestinien accusé de travailler pour le Hezbollah

Tsahal a annoncé jeudi avoir arrêté un Palestinien qu’elle accuse d’avoir planifié des attaques au profit du Hezbollah, rapportent certains médias libanais, citant un communiqué des services de sécurité israéliens.

Youssef Soueilam, 23 ans, originaire de Judée et Samarie, aurait été contacté sur les réseaux sociaux par le Hezbollah. Le parti chiite libanais lui aurait demandé de former une cellule afin de kidnapper des Israéliens et de les emmener au Liban, affirme le communiqué.

Toujours selon le texte, le Palestinien aurait reçu des instructions du Hezbollah afin d’espionner des bases militaires, des passages et des points de contrôles israéliens dans la Vielle ville de Jérusalem.

