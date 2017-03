Gaza: une ONG accuse le Hamas de lui refuser des visites de détenus

Une ONG gazaouie a accusé jeudi les services de sécurité du Hamas, au pouvoir à Gaza, de l’avoir empêchée de rencontrer des terroristes arabes en grève de la faim pour dénoncer leur incarcération.

Le ministère de l’Intérieur du Hamas a aussitôt réfuté ces accusations, affirmant « respecter la loi » et démentant le fait que des prisonniers refusent de se nourrir.

Le Comité indépendant des droits de l’Homme affirme dans un communiqué avoir réclamé « quotidiennement » un droit de visite après « des informations sur une grève menée par plusieurs (prisonniers) au sujet de leur liberté d’opinion et d’expression ».

« En dépit de ces demandes, la Sûreté intérieure a refusé d’accorder un droit de visite et démenti qu’ils refusaient de s’alimenter ». Ce refus « contrevient à la loi et sème le doute sur leur état de santé », accuse l’ONG.

