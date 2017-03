Belgique: selon le ministre de l’Intérieur la menace terroriste « évolue »

Près d’un an après les attentats de Bruxelles, la Belgique reste sous la menace d’attentats terroristes mais la nature du danger a évolué, le groupe Etat islamique (EI) étant à présent une « source d’inspiration » plus qu’un commanditaire, affirme le ministre belge de l’Intérieur, Jan Jambon.

qu’au moment des attentats qui ont fait 32 morts et des centaines de blessés le 22 mars 2016 à l’aéroport et dans le métro de Bruxelles, a assuré le ministre dans un entretien à l’Agence France Presse, alors que se préparent les commémorations des attaques commises par la cellule jihadiste qui avait frappé Paris quatre mois plus tôt.

« Mais nous restons au niveau 3 de menace », sur une échelle de 4, « ce qui veut dire que nous restons vigilants à ce qu’il se passe sur notre territoire et dans le monde, parce que le terrorisme ne connaît pas de frontière », tempère le « premier flic » de Belgique.

« La menace évolue » et a déjà traversé « trois phases », explique M. Jambon, l’une des figures du parti nationaliste flamand N-VA (droite).

« La première phase, ce sont des attentats très ciblés: Charlie Hebdo, l’Hyper Casher à Paris, le Musée juif de Bruxelles. La deuxième, ce sont quand des combattants de l’EI commettent des attentats ici avec pour objectif de faire le plus de victimes possible », analyse-t-il.

Mais comme les départs vers la Syrie et l’Irak se sont taris –aucun depuis la Belgique en 2016, alors que le pays était l’un des champions de l’envoi de combattants sur zone– et que les retours sont plus difficiles, « l’EI ne commande plus » directement des actions terroristes, poursuit le ministre.

