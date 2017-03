Suisse: une fusillade dans un café à Bâle fait deux morts et un blessé grave

Deux hommes ont ouvert le feu dans un café, tuant deux clients et en blessant un troisième. Les suspects sont toujours en fuite et leurs motivations demeurent inconnues.

Deux hommes armés ont tué deux personnes et grièvement blessé une troisième dans un café de Bâle, dans le nord-ouest de la Suisse, en tirant à plusieurs reprises sur les clients, a fait savoir le parquet de Bâle. Aucun détail n’a été divulgué concernant les suspects, encore en fuite, et leurs motivations.

Vers 20 h 15, les « deux hommes sont entrés dans le Café 56 et ont ouvert le feu à plusieurs reprises. Deux des clients ont été tués. Un autre est dans un état critique », a expliqué le parquet de Bâle dans un communiqué. Un impact de balle était clairement visible sur l’une des fenêtres de l’établissement, un petit café situé dans un quartier en majorité résidentiel, a pu constater un photographe de l’Agence France-Presse.

Les victimes n’ont pas encore été identifiées. Aucun autre client de l’établissement n’a été blessé. L’alerte avait été donnée par des passants. « Le déroulement exact des faits et la raison de l’attaque ne sont pas encore connus et font l’objet d’une enquête », a souligné le parquet fédéral.

Malgré les recherches de la police, les auteurs de la fusillade étaient toujours en fuite dans la nuit de jeudi à vendredi. D’après les éléments dont disposent les enquêteurs, les deux hommes ont quitté le café en direction de l’une des gares ferroviaires de la ville de Bâle, la gare Badoise (Badischer Bahnhof).

