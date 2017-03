Caricature antisémite de Macron : la tache

L’incrédulité. Quand cette image est apparue sur nos écrans vendredi, on a d’abord cru avoir mal vu. Mais non. Il s’agissait bien d’une caricature d’Emmanuel Macron en banquier cynique à chapeau noir et nez crochu, coupant son gros cigare à l’aide d’une faucille rouge. Ce visuel censé illustrer les soutiens de droite et de gauche du candidat d’En marche reprend et véhicule une grande partie des codes antisémites des années 30, ceux du banquier juif mondialisé orchestrant la lutte entre le capitalisme et le communisme pour s’enrichir sur la destruction des Etats-Nations.

Cette image à fort relent antisémite était twittée par Les Républicains (LR). Un faux compte ? Non, une vraie ignominie. Que l’auteur de ce dessin n’ait pas été rompu au Protocole des sages de Sion, ni jamais aperçu une couverture de «Je suis partout» interroge. Que personne dans l’équipe de campagne de François Fillon, désormais autoproclamé candidat «rebelle» et «antisystème» n’ait réagi avant sa publication est incompréhensible, inacceptable, irresponsable. Face au tollé, l’image a été vite remplacée, des «excuses» apportées. On peut voir dans cette affaire un nouveau et petit signe de l’effondrement des repères qui précipite cette campagne dans la nuit du populisme le plus imbécile et le plus crasse. C’est une tache. Un précipité de cette monstruosité qui semble chaque jour saper les fondements de notre démocratie.

