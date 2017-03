2 Palestiniens qui prévoyaient une attaque au nom du Hamas arrêtés

Les 2 hommes auraient prévu de placer des clous sur une route afin de forcer les voitures à s’arrêter puis d’ouvrir le feu

Le Shin Bet a annoncé dimanche avoir arrêté deux Palestiniens suspectés d’avoir prévu une attaque à main armée au nom du Hamas, ainsi que plusieurs membres présumés du groupe terroriste dans le cadre d’une opération de répression en Judée et Samarie.

Les deux hommes, Muhammad Aazi de Jamain, dans le nord de Judée et Samarie, et Noor Aldin Ghaith de Hébron, auraient prévu de placer des clous sur une route afin de forcer les voitures à s’arrêter puis d’ouvrir le feu, pour réaliser une attaque mortelle, a annoncé le Shin Bet.

Les deux hommes auraient étudié différentes routes pour leur attaque. Après son arrestation, Aazi a également remis une arme qui aurait dû être utilisée pour l’attaque, selon le Shin Bet.

