Geert Wilders: « Si je suis élu, les relations avec Israël se renforceront »

Dans la nébuleuse de l’extrême-droite européenne qui a actuellement le vent en poupe, le leader du Parti de la Liberté néerlandais Geert Wilders est un peu atypique. Très philosémite et fervent pro-israélien, il a également des positions assez libérales sur certaines questions sociétales.

Lors des dernières élections de 2012, le Parti de la Liberté néerlandais avait obtenu 10% des voix, mais les sondages en vue des nouvelles élections qui ont lieu cette semaine lui prédisent de devenir le premier ou second parti du pays. Et la crise aigue qui a éclaté entre le gouvernement néerlandais et la Turquie pousseront encore de nouveaux électeurs vers cette formation.

Source http://www.lphinfo.com/geert-wilders-suis-elu-relations-israel-se-renforceront/