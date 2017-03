Allemagne: Binyamin Nétanyahou classé parmi les pire dictateurs de la planète

Erdogan, quand a lui, n’est pas sur la liste…

Deux journaux paraissant à Hambourg et Berlin ont publié une liste des « sept dictateurs les plus fous de la planète ». Le Hamburger Morgenpost et le Berliner Kurier ont cité des noms attendus tels que le nord-coréen Kim Jong-un, le syrien Bachar El-Assad, le président russe Vladimir Poutine, l’ayatollah Khamenei, le président du Zimbabwe Robert Mugabe et le président philippin Rodrigo Duterte. Mais ils y ont également inclus Binyamin Nétanyahou!!! Et pour expliquer ce choix scandaleux évoquent « le refus constant de Nétanyahou d’accepter la solution des deux Etats ainsi que sa frénésie à la construction juive afin de provoquer les Palestiniens ». Voilà de quoi en faire un dictateur sanguinaire!

[NDLR ISRANEWS] Hier, Le quotidien allemand « Hamburger Morgenpost » s’est excusé pour avoir inclus Nétanyahou sur la liste des dictateurs,Le journal a annoncé plus tard que l’inclusion de Nétanyahou était «une erreur».

