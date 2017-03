Intel rachète l’israélien MobilEye pour plus de 15 milliards de dollars

Le géant américain des puces électroniques Intel a décidé de se renforcer dans le secteur de la voiture autonome avec le rachat annoncé lundi de Mobileye, société israélienne spécialisée dans les systèmes anti-collisions, pour plus de 15 milliards de dollars.

L’opération chiffrée approximativement à 15,3 milliards de dollars (14,3 milliards d’euros) par Intel est présentée en Israël comme un record pour le rachat d’une société israélienne de haute technologie par un partenaire étranger.

« L’accord définitif » annoncé lundi sur l’acquisition de Mobileye devrait « positionner Intel comme l’un des premiers fournisseurs de technologies sur le marché à croissance rapide des véhicules hautement et totalement autonomes », a dit Intel dans un communiqué.

Le marché des systèmes, des données et des services pour les véhicules devrait représenter jusqu’à 70 milliards de dollars en 2030, estime Intel.

Pour Intel, il s’agit que ses composants électroniques restent dans la course à la future voiture sans conducteur, dans laquelle d’autres, de la technologie ou de l’industrie automobile, investissent fortement.

