Mobileye, l’ascension éclair de l’ex-start-up de Jérusalem

Né en 1999, le spécialiste israélien des logiciels d’aide à la conduite a séduit plus de vingt constructeurs. Il vient d’être racheté par Intel pour 15 milliards de dollars.

Nichée à l’entrée de Jérusalem, dans l’austère zone industrielle de Har Hotzvim, Mobileye a vécu une journée peu ordinaire lundi. L’officialisation de son rachat par l’américain Intel a créé dans le pays un électrochoc au moins aussi fort que l’euphorie suscitée par l’acquisition du GPS israélien Waze par Google en 2013, pour un montant à l’époque quinze fois inférieur.

Mobileye, qui s’est imposé en un temps record comme un leader mondial des systèmes avancés d’aide à la conduite, s’est pourtant habitué à se retrouver sous les feux des projecteurs ces dernières années.

Comme de nombreuses personnalités, Barack Obama a visité l’ex-start-up, désormais cotée au Nasdaq, pour découvrir son système embarqué de caméra intelligente surnommé le « troisième oeil du conducteur ». Un dispositif qui reconnaît les marquages au sol, détecte piétons, motos et cyclistes, et prévient en temps réel le conducteur des risques de collisions.

