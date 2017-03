L’Allemagne veut des mosquées indépendantes de la Turquie

La plus grande association de mosquées d’Allemagne, Ditib, doit se réformer en profondeur pour garantir son indépendance vis-à-vis de la Turquie, a déclaré aujourd’hui le ministre de l’Intérieur Thomas de Maizière alors que des imams sont soupçonnés d’avoir espionné des opposants turcs pour le compte d’Ankara.

Ditib sélectionne des imams pour la communauté turque en Allemagne, qui compte trois millions de personnes.

Le parquet fédéral allemand a ouvert une enquête sur ces soupçons d’espionnage en janvier dernier.

« Il faut des mesures concrètes pour garantir de manière claire et transparente l’autonomie et l’indépendance de l’association nationale Ditib et de ses représentations dans les Länder », a déclaré Thomas de Maizière à l’issue d’une réunion de la Conférence islamique allemande.

