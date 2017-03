Plus de 2.600 blessés syriens ont été soignés en Israël

Les services médicaux israéliens ont soigné depuis 2013 plus de 2.600 Syriens blessés dans les combats qui ravagent ce pays, a indiqué mardi Tsahal.

Cette assistance médicale a été accordée bien qu’Israël soit officiellement en état de guerre depuis des dizaines d’années avec la Syrie.

« Les blessés sont transférés jusqu’à la frontière où ils reçoivent les premiers soins de la part d’équipes médicales israéliennes avant d’être transférés dans des hôpitaux », a ajouté l’armée sur son site.

L’armée n’a pas précisé si, parmi les blessés traités, figuraient des membres des groupes rebelles combattant le régime de Bachar el-Assad ou si tous les blessés se présentant étaient soignés quelque soit leur appartenance.

L’armée n’indique pas non plus comment les blessés passent en Israël, qui occupe et a annexé une partie du plateau syrien du Golan.

Lire l’article complet sur http://www.lorientlejour.com