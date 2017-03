Benoît Rayski – Erdogan encourage les Turcs à faire des bébés pour être l’avenir de l’Europe… mais l’Europe, elle, que veut-elle ?

Le numéro un turc est remonté à bloc. Et il n’a que faire des couinements des dirigeants européens.

Il est beaucoup question des Turcs ces derniers temps en Europe. Des ministres turcs ont pris l’avion pour faire campagne auprès de leurs compatriotes vivant sur notre continent. Objectif : assurer la victoire du « oui » au référendum qui ferait d’Erdogan (en cas de succès) un nouveau sultan.

La manœuvre a paru un peu grossière. Et des pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas ont refoulé ces ministres. Ce qui leur a valu d’être traités de « nazis » par le président truc, adepte fidèle de la nuance. Nous, on n’est pas comme ça…En effet la France, voulant se distinguer des méchants Allemands et des affreux Hollandais, a autorisé la tenue à Metz d’un meeting avec le ministre turc qui s’était fait refouler.

Grâce à quoi, nous n’avons pas été traités de « nazis ». Merci François Hollande !

Erdogan ne s’est pas arrêté là. S’adressant aux immigrés turcs, il leur a dit : « Vous êtes l’avenir de l’Europe ! ». Et il leur a indiqué la marche à suivre pour qu’advienne cet avenir radieux. « Allez vivre dans les meilleurs quartiers. Achetez les meilleures voitures. Vivez dans les plus belles maisons ». Puis cette suggestion capitale et précieuse entre toutes : « Faites non pas trois, mais cinq enfants ».

Lire l’article complet sur Atlantico.fr