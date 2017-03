Nétanyahou a rencontré des dirigeants commerciaux chinois

Le Premier ministre, en visite en Chine, souhaite renforcer les relations économiques et commerciales des 2 pays, et vante la nation start-up

Le Premier ministre Benjamin Nétanyahou, qui est actuellement en visite en Chine, a rencontré mardi matin les dirigeants des plus grandes corporations chinoises, qui brassent chacune des dizaines de milliards de dollars.

Il a notamment rencontré les présidents de Wanda, Alibaba, Wahaha, Lenovo et Baidu.

Après cette rencontre, il a déclaré qu’une grande partie de ces corporations investissaient en Israël, et continuerait à le faire. « C’est bon pour les citoyens d’Israël et l’économie israélienne », a déclaré Nétanyahou, car cela permettra de créer « des emplois, le développement des commerces et un lien vers les grands marchés chinois. »

Israël veut être le « partenaire junior » de la Chine dans la construction de son économie, a déclaré le Premier ministre à Pékin.

Lire l’article complet sur The Times of Israël