Conseils aux Voyageurs France – Faites preuve d’une grande prudence

Depuis 2015, on signale une augmentation des attentats terroristes en France.

Plusieurs attaques ont été commises dans des endroits publics, faisant de nombreux morts et blessés.

Le 14 juillet 2016, une attaque terroriste à Nice a fait 84 morts et plus de 200 blessés.

Des événements pourraient être annulés et des lieux publics pourraient être fermés sans préavis sur tout le territoire français.

Il convient de faire preuve d’une grande prudence en raison de la menace terroriste actuellement élevée.