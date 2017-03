Comment les prêtres pédophiles échappent à la justice : l’enquête de Cash investigation

Cash Investigation s’est fait une spécialité de l’enquête sur les circuits financiers des multinationales. Or, c’est exactement la même approche qui prévaut ici. Les journalistes abordent la question des prêtres pédophiles au sein de l’Eglise catholique.

Au-delà des crimes que veut cacher à tout prix l’institution vaticane, c’est un vaste système de mutations géographiques que dévoile cette enquête. Des prélats soupçonnés ou condamnés d’abus sexuels sur mineurs déplacés dans le monde entier, afin d’échapper au scandale, pire à la justice. Comme on blanchit l’argent, on blanchirait les auteurs de viol d’enfants.