Trois personnes tuées, l’assaillant abattu… Ce que l’on sait de l’attaque de Londres

L’attaque terroriste a fait au moins trois morts, outre l’assaillant qui a été tué, et au moins 20 blessés mercredi près du Parlement britannique à Londres.

Une attaque terroriste a fait au moins trois morts, outre l’assaillant qui a été tué, et au moins 20 blessés mercredi en début d’après-midi devant le palais de Westminster à Londres. Mercredi soir, la France a envoyé un avion à Londres, avec à son bord, les familles des trois lycéens français de Concarneau figurant parmi les blessés. Leur pronostic vital n’est pas engagé.

De son coté, Sadiq Khan déclare sur Twitter : « Je veux rassurer tous les Londonniens et tous les visiteurs. Notre ville reste l’une des plus sûres au monde (…). Les Londoniens ne seront jamais intimidés par le terrorisme ».

