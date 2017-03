Le luxe tapageur et frauduleux de l’élite russe sous Poutine

De plus en plus d’informations fuitent sur l’enrichissement frauduleux et le luxe tapageur de l’élite russe.

On savait la Russie de Vladimir Poutine en proie à des inégalités importantes et une corruption grandissante.

Les révélations sur l’enrichissement de l’élite russe au pouvoir s’accumulent depuis plusieurs mois, et dans cette affaire un organisme joue un rôle clé.

Il s’agit de l’Investigations Management Center (IMC), sis à Moscou et qui a été créé par l’ancien magnat Mikhaïl Khodorkovski il y a quelques mois, rapporte The Daily Beast.

Cet organisme a notamment révélé le luxe insolent dans lequel vit à 12 kilomètres de Moscou Vladislav Surkov, un conseiller du président Poutine.

« Le revenu annuel officiel de la famille Surkov d’environ 17 millions de roubles [environ 300 000 dollars] n’est pas suffisant pour vivre dans un style aussi élevé », explique IMC.

Mais de telles révélations sont maintenant légion et elles émanent de nombreux organes de presse et autres. Plus tôt ce mois-ci, le Fonds anticorruption, un site géré par le leader de l’opposition Alexeï Navalny, a accusé l’ancien président russe et actuel premier ministre, Dmitri Medvedev, de corruption majeure.

