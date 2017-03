Erdogan lance de nouvelles menaces

Les relations entre Ankara et l’UE se sont fortement tendues après l’interdiction de plusieurs meetings pro-Erdogan en Europe.

Adepte de la surenchère dans l’invective, Erdogan, a déclaré, mercredi 22 mars, lors d’un discours à Ankara, qu’aucun Européen ne serait en sécurité si l’Union européenne (UE) maintenait envers la Turquie une attitude qu’il a jugée hostile.

« Je m’adresse une nouvelle fois aux Européens (…) La Turquie n’est pas un pays qu’on peut bousculer, dont on peut bafouer l’honneur, dont on peut expulser les ministres. Le monde entier suit ce qui se passe de très près. Si vous continuez de vous comporter de cette manière, demain, aucun Européen, aucun Occidental, ne pourra plus faire un pas en sécurité, avec sérénité dans la rue, nulle part dans le monde. »