Responsable du Hamas assassiné, un règlement de comptes entre Palestiniens?

Le Hamas a accusé Israël d’avoir éliminé vendredi 24 mars Mazen Faqha, un de ses cadres, près de son domicile à Gaza. Lors des funérailles ce samedi, des milliers de militants du mouvement islamiste ont appelé à la vengeance.

On fait également remarquer que ce n’est pas le mode opératoire utilisé habituellement par les Israéliens pour les attaques ciblées, menées en général par voie aérienne à l’aide de missiles tirés le plus souvent à partir de drones.

On estime que l’assassinat du responsable du Hamas pourrait être le résultat d’un règlement de comptes entre Palestiniens.

