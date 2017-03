Changement d’heure: Ce dimanche, on passe à l’heure d’été (en Europe)

Une heure de sommeil en moins pour les uns, des soirées ensoleillées en plus pour les autres. Le changement d’heure ne fait peut-être pas l’unanimité, mais comme tous les ans vous ne pourrez pas y échapper.

Le passage à l’heure d’été aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, en France et dans les autres pays européens : à 2h, il faudra ajouter 60 minutes pour marquer 3h, une mesure en vigueur depuis 1976 en France et dont l’objectif est de faire des économies d’énergie.

Depuis 1998, les dates de changement d’heure sont harmonisées au sein de l’Union européenne. Dans tous les pays membres, le passage à l’heure d’été s’effectue le dernier dimanche de mars et celui à l’heure d’hiver, le dernier dimanche d’octobre.

En France, ces changements d’heure sont entrés en vigueur en 1976, à la suite du choc pétrolier de 1973-74.

