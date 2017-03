L’Université américaine de Beyrouth sanctionnée pour soutien matériel à des groupes proches du Hezbollah

L’AUB a violé la loi américaine en fournissant une formation, entre 2007 et 2009, à des représentants de la radio Al-Nour et la télévision Al-Manar

L’université américaine de Beyrouth (AUB) va devoir payer 700.000 dollars de pénalité après avoir été accusée par la Justice américaine d’avoir apporté un « soutien matériel » à des groupes proches du Hezbollah, ont rapporté des responsables américains.

L’AUB a indiqué vendredi dans un communiqué qu’elle allait payer cette somme à la suite d’une procédure judiciaire l’accusant d’avoir violé les conditions d’octroi d’un financement de la part de l’Agence américaine pour le développement et l’aide internationale (USAID).

Le bureau du procureur des Etats-Unis à Manhattan (New York) avait annoncé l’arrangement jeudi, indiquant que l’AUB devra payer au gouvernement américain 700.000 dollars (environ 650.000 euros) et réviser sa politique interne pour s’assurer qu’elle respecte la loi américaine.

Lire l’article complet sur http://www.lorientlejour.com